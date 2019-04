Ginnastica in acqua aiuta donne incinte

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Fare ginnastica in acqua, elemento che rende l'attività sicura data l'assenza di gravità, può essere di grande aiuto per le donne che aspettano un bambino.Un recente studio pubblicato sul Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing - riporta il sito www.inabottle.it - ha dimostrato che le mamme in dolce attesa che hanno svolto esercizi acquatici dalla ventesima alla trentasettesima settimana di gestazione avevano quasi 13 volte più probabilità di avere un perineo intatto dopo il parto.I ricercatori dell'ospedale universitario San Cecilio di Granada, guidati dall'ostetrica Raquel Rodríguez Blanque, hanno voluto approfondire in che modo l'aerobica in acqua aiuti a rafforzare il perineo e i muscoli maggiormente stressati durante il travaglio. Per lo studio sono stati confrontati 65 donne incinte che hanno preso parte a un programma di "esercizio acquatico", consistente in 45 minuti di attività aerobica tre volte alla settimana, e 64 neomamme in dolce attesa che non svolgevano alcuna attività motoria.