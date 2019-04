SS 36 ancora chiusa, traffico in tilt

E' ancora chiusa in entrambi i sensi di marcia la statale 36 che costeggia il lago di Como, dopo il distacco di alcuni massi di grandi dimensioni caduti ieri sera su entrambe le carreggiate della principale via d'accesso alla Valtellina, all'altezza del comune di Lierna (Lecco).

In tilt la viabilità sul lago con lunghe code verso Lecco e sul principale percorso alternativo, cioè la Strada Provinciale 72. I tecnici dell'Anas e i geologi hanno iniziato questa mattina le ispezioni del versante tramite i rocciatori e un drone per individuare il punto di distacco delle rocce.

Le carreggiate in entrambe le direzioni, si legge in una nota dell'Anas, resteranno chiuse al traffico fino al completamento delle attività necessarie a ripristinare la sicurezza per il transito lungo la statale.