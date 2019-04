Atp Finals: Sala, grande notizia Italia

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è congratulato con la collega di Torino, la sindaca Chiara Appendino, per l'assegnazione degli Atp Finals di tennis che si svolgeranno in città dal 2021 al 2025. "È una grande notizia per l'Italia - ha commentato in un tweet Sala -. Congratulazioni a tutta la città e al sindaco Chiara Appendino. Non vedo l'ora di assistere a una partita!".