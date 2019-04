Festival Disobbedienza con Capossela

(ANSA) - MILANO, 23 APR - I talenti musicali 'disobbedienti', fuori dagli schemi, sono i protagonisti del primo Festival della Disobbedienza, che si terrà dal 26 al 28 aprile a Santa Margherita Ligure (Genova) con oltre 30 eventi tra concerti, letture, talk e performance artistiche in luoghi inconsueti della città. Dal concerto 'Beat-i miti' di Vinicio Capossela nella Chiesa di San Girolamo La Cervara all'esibizione live del più 'divergente' Dargen D'Amico, dal 'Silent concert' di Emiliano Pepe all'omaggio ai Beatles di Fabrizio Grecchi, dai reading letterari con accompagnamento musicale alle note delle pianiste Giulia Molteni, Roberta Di Mario e Sun Hee You.

Chiude il festival, domenica 28 alle 12 a Villa Durazzo, la consegna del Premio Fernanda Pivano che torna nel suo luogo d'origine, dopo 10 anni di edizioni Milano. "I miti ci rendono beati o siamo noi a beatificarli? Fernanda Pivano ci ha permesso di bearci di miti in letteratura", sottolinea Capossela.