Coldiretti: la pioggia come una manna

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Il maltempo arriva come una manna sulle campagne lombarde dopo un inverno anomalo in cui le precipitazioni che hanno coinvolto tutto il territorio regionale sono praticamente dimezzate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto afferma la Coldiretti Lombardia in riferimento alla nuova perturbazione che sta attraversando la regione.

Le precipitazioni - spiega Coldiretti - sono importanti in questa fase per ripristinare le scorte di neve e acqua sulle montagne, negli invasi, nei laghi, nei fiumi e nei terreni, e per lo sviluppo primaverile delle coltivazioni. L'acqua - precisa ancora Coldiretti - aiuta infatti le semine di colture come la soia, il riso, la barbabietola o il pomodoro, oltre che favorire la crescita di erba medica e mais.