Inter: Spalletti, il pari è giusto

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Il risultato è giusto, abbiamo lasciato degli spazi, non siamo stati bravi ad attaccare e a rimanere in ordine. La fase difensiva è un problema e quindi il risultato va bene. Siamo andati sotto, hanno orchestrato il giropalla e nell'uno contro uno El Shaarawy è stato molto bravo.

Nel secondo tempo siamo stati pazienti e anche più ordinati.

Siamo stati attenti chiudendo anche gli spazi per le loro ripartenze". Così Luciano Spalletti, parlando a Sky Sport dopo il pareggio fra Inter e Roma. "La Roma ha giocato una buona partita, noi potevamo fare di più, abbiamo sbagliato diversi pallone, non è stato da Inter. Il risultato è prezioso", ha aggiunto.