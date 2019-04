Inter: Borja, Champions?Resta da lottare

(ANSA) - MILANO, 20 APR - I 6 punti di vantaggio sulla Roma quinta in classifica sono un bel gruzzolo da gestire in classifica per l'Inter, ma nulla è ancora deciso nella corsa alla Champions League. Lo ribadisce ai microfoni di Sky Sport Borja Valero dopo lo 1-1 di San Siro: "C'è ancora tanto da lottare, ci sono ancora partite importanti, ma è sempre meglio stare davanti e provare a gestire questa distanza. Noi, comunque, proveremo sempre a vincere". Il centrocampista spagnolo sottolinea la coesione del gruppo, nonostante lo stadio fosse diviso tra insulti e applausi per Icardi, inviso alla Curva Nord, ma beniamino del resto della tifoseria: "Lo spogliatoio è sempre stato molto unito e lo abbiamo dimostrato anche oggi. Tutti vogliamo questa Champions, speriamo di farcela".