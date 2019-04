Atalanta: Toloi da operare, lungo stop

(ANSA) - BERGAMO, 19 APR - Stagione finita per Rafael Toloi.

Il difensore dell'Atalanta, assente da un paio di mesi dal campo di gioco (ultima partita, la semifinale d'andata della Coppa Italia, disputata il 27 febbraio), verrà operato martedì 23 aprile in artroscopia alla caviglia destra. Il brasiliano, fermo prima per una lesione al flessore e poi per una calcificazione alla caviglia, mercoledì 17 ha provato ad allenarsi, fermandosi di nuovo a causa di un trauma distorsivo-contusivo: gli ultimi esami diagnostici hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa. I tempi di recupero saranno di due mesi circa.