Arrestato l'investitore dell'anziana

(ANSA) PAVIA, 18 APR - E' stato arrestato, a conclusione dell'interrogatorio svoltosi nella tarda serata di ieri e parte della notte, l'uomo di 30 anni di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) accusato di essere al volante dell'auto che nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18.30, ha travolto e ucciso un'anziana di 89 anni a Ottobiano (Pavia). Il 30enne deve rispondere delle accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. Dopo aver investito la pensionata, che era uscita di casa per portare la spazzature in un cassonetto, l'uomo è ripartito a tutta velocità. L'anziana è morta sul colpo. Ma due giovani che viaggiavano su un'altro auto, hanno inseguito per un breve tratto di strada la Golf guidata dal 30enne, annotando modello e targa e comunicandolo poi ai carabinieri. I militari si sono recati a quel punto a casa del proprietario dell'auto, a Sannazzaro de' Burgondi (Pavia). Al termine dell'interrogatorio l'uomo è stato arrestato.