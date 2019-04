Graphic novel in 5 puntate su Pirelli

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Pirelli esplora nuovi linguaggi e sceglie il genere della 'graphic novel' digitale per raccontare la sua storia, "147 anni di attività vissuti all'insegna della tecnologia e dell'innovazione, sia nei prodotti che nella cultura d'impresa e comunicazione". "Pirelli un'italiana nel mondo" è una storia illustrata in 5 episodi, pubblicati sul sito www.pirelli.com, che si arricchiscono del materiale dell'archivio della Fondazione Pirelli e di motion graphic design.

In 20 minuti si ripercorre la storia dal 1872, quando Giovan Battista fonda la fabbrica a Milano, agli anni Trenta con il figlio Alberto che avvia la prima internazionalizzazione del gruppo. Si attraversa il Novecento quando nasce il Calendario Pirelli e il Cinturato, il pneumatico che cambia la mobilità. Si arriva alle soglie del nuovo millennio, con le grandi sfide tecnologiche mentre l'episodio conclusivo, fotografa l'azienda fino ai giorni nostri, con nuovi azionisti, la continua spinta tecnologica e un brand sempre più forte.