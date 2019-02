Marotta, Icardi? Ora percorso crescita

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "Non c'è mai stata tensione abbiamo preso una decisione, ma non è stata punitiva. Un avvicendamento che gli abbiamo motivato perché pensavamo che fosse un bene per tutti. I capifamiglia alle volte devono assumere decisioni antipatiche, ma è un percorso di crescita e rafforzamento anche di Icardi stesso": lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta prima del fischio d'inizio della partita contro la Sampdoria commentando la decisione di togliere la fascia a Icardi.