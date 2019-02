Spalletti "Icardi? Viene prima l'Inter"

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - ''Icardi? E' stata una scelta dolorosa e difficile. Però poi per il ruolo che hai, la cosa fondamentale è essere giusti. E' una questione di correttezza verso l'Inter e il gruppo. Nello spogliatoio le cose ce le diciamo tutti in faccia. E' stata presa una decisione non contro Icardi ma a favore dell'Inter'': così Luciano Spalletti che anticipa che "Icardi ha un problema e non è in condizioni di giocare. Non sarà convocato". "Abbiamo da rendere conto ai tifosi delle nostre scelte. C'è sempre un concetto di squadra, di assieme''.