Milano, Sala: 'Palasharp in sicurezza'

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del Palasharp, la struttura che ospitava concerti e che da alcuni anni è abbandonata e occupata da disperati. Lo ha annunciato con un video sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che questa mattina è andato sul posto per l'inizio dei lavori.

"Sono convinto che per fine anno assegneremo il Palasharp a un nuovo gestore - ha detto - e da lì inizieranno i lavori per rimetterlo in funzione". La struttura potrebbe essere utilizzata anche come sede delle partite di hockey su ghiaccio se Milano e Cortina saranno scelte per ospitare i Giochi invernali del 2026.

Il Palasharp - ha aggiunto - "con un equivoco è pensato come il luogo dove gli islamici pregano ma non è così". Infine il sindaco si è rivolto ai milanesi: "Possiamo essere contrari alle moschee certo, ma la Costituzione dice che tutti i cittadini hanno il diritto di pregare, quindi un luogo ci deve essere".