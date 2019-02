Libri: Vitale, storie d'amore e di morte

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Approda martedì prossimo a Milano il tour di presentazioni dello scrittore foggiano Rosario Vitale, che il 19 febbraio alle 18.30 sarà alla Libreria Cultora per parlare del suo libro 'Benedetta Degli Esposti e altre storie di donne fantastiche' (Edizioni Bookabook). Insieme all'autore interviene lo scrittore Luca Crovi.

Il libro raccoglie tre racconti fantastici e un dramma: quattro donne, quattro storie d'amore e di morte. Benedetta Degli Esposti, rimasta bloccata su un'isola dopo un nubifragio e costretta a vivere con degli strani esseri; Beatrice Di Spirito, ricoverata in ospedale per una malattia degenerativa, che grazie all'aiuto di un brav'uomo riesce ad aggirare il suo destino; Bianca Degl'Innocenti, morta "ragazza" nel lontano 1859; Elvira d'Albavana, che vive una tragedia d'altri tempi.

Un viaggio tra mostri a sei dita, medaglioni maledetti, demoni, fantasmi e sanguinari nemici invincibili, dove l'amore trionfa sempre su tutto ma, a volte, non sulla vita. (ANSA).