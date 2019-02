Dalla Spagna: 'Il Real non vuole Icardi'

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il nome di Mauro Icardi, sia pure in tempi diversi, è stato in cima alla lista dei desideri di Florentino Perez. Tuttavia, dalla 'Casa blanca' è sempre emerso un orientamento: che il giocatore "non poteva essere ingaggiato, e non per colpa sua". Frase che, secondo quanto scrive Marca, è stata ripetuta il mese scorso, durante il mercato invernale. La ragione, riporta il giornale spagnolo, è da ricercare nella presenza della moglie Wanda Nara al suo fianco, anche nella veste di procuratrice. Marca ricostruisce la settimana da dimenticare dell'attaccante argentino, spiegando come Wanda Nara è "da considerare la causa della caduta in disgrazia di Icardi, che si è visto togliere la fascia di capitano dall'Inter, che l'ha affidata al portiere Samir Handanovic. "Il tempo - fa notare Marca - sembra avere dato ragione alla dirigenza del Real Madrid, che ora assiste a tutto quello che succede fra il club nerazzurro, Icardi e la sua agente Wanda Nara".