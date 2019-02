Aggredisce capotreno e spacca un vetro

(ANSA) - SONDRIO, 16 FEB - Paura sulla linea ferroviaria Tirano-Sondrio-Lecco per un extracomunitario che ha aggredito il capotreno sostenendo che gli aveva rubato il telefonino. L'uomo poi ha spaccato una mensola e con una sassata infranto il vetro in una carrozza con i viaggiatori terrorizzati per quanto stava accadendo. Il personale di Trenord ha dato l'allarme alle forze dell'ordine e quando il treno si è fermato alla stazione di Mandello del Lario (Lecco) l'aggressore è sceso e, prima di tentare la fuga, ha raccolto dalla massicciata alcuni sassi per scaraventarli contro il convoglio. Alla fine è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri e da un'altra della Polfer giunta da Lecco.

In ufficio è stato condotto un 20enne boliviano, con precedenti. Perquisito, è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetri rubato sul treno. Il giovane è stato arrestato per furto, lesioni volontarie, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Il treno partito dalla Valtellina è ripartito dopo oltre un'ora.