Brozovic: querelo magazine di Corona

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - E' guerra aperta tra il giocatore dell'Inter Marcelo Brozovic e il magazine on line riconducibile all'ex agente dei vip Fabrizio Corona. Il calciatore ha infatti dato mandato al suo legale, Danilo Buongiorno, di querelare il responsabile di "The King Corona Magazine" che ieri ha pubblicato un articolo dal titolo: "Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic". Brozovic, attraverso il suo legale, parla di "assoluta falsità della notizia" e ribadisce che "non vi è mai stato alcun rapporto o altro con la signora Wanda Nara". L'interista smentisce, inoltre, di aver subito "aggressioni violente" da Icardi "come viene indicato falsamente nell'articolo".