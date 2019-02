Bossi stabile, famiglia chiede riserbo

(ANSA) - VARESE, 15 FEB - Umberto Bossi, ricoverato da ieri all'ospedale di Varese dopo che ha perso i sensi ed è caduto in casa a Gemonio, è "stabile e reattivo". Lo ha detto il direttore sanitario Lorenzo Maggioli spiegando che per volere della famiglia viene mantenuto riserbo sui particolari di quanto accaduto. "Dopo gli accertamenti condotti ieri sera possiamo definirlo stabile e reattivo" ha sottolineato. "Sono in programma ulteriori accertamenti di tipo neurologico per completare la diagnosi".

"Vi faremo sapere qualcosa - ha concluso - appena avremo ulteriori notizie in merito e con il benestare della famiglia".