Esperti,terme per uscire da crisi coppia

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Poco dialogo, per via della troppa stanchezza o stress (31%), senso di trascuratezza provato da uno o entrambi (32%) e passione ed intesa che non sono più quelli di una volta (37%). Sono queste, secondo gli esperti, le principali cause che minano il rapporto di tutte le coppie di innamorati.

Diverse le soluzioni da adottare per risolvere questo problema: da un viaggio (16%) ad una cena romantica (35%), passando anche per un soggiorno alle terme (37%) alla fine di una faticosa settimana di lavoro.

E' quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it), su circa 2000 italiani - uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni - attraverso un monitoraggio di 150 fonti fra testate, magazine, portali, blog e community lifestyle internazionali e su un pool di oltre 30 tra psicologi, psicoterapeuti e sessuologi per capire quali siano le difficoltà maggiori che incontrano nella vita di coppia e come intendano affrontarle in vista di San Valentino.