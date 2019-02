A Bollate Jazz musica da 007 a Hendrix

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Sarà dedicata al cinema l'apertura della 23ma edizione di 'Conoscere il jazz'. Sul palco del teatro Splendor di Bollate (Milano) saliranno il trombettista Fabrizio Bosso e la Monday orchestra per eseguire brani tratti da grandi colonne sonore come Star Wars, Otto e Mezzo, Il buono, il brutto, il cattivo, ma anche il Padrino e James Bond.

La rassegna, promossa dall'associazione Bollate Jazz Meeting in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del comune, continuerà con una serie di appuntamenti diversi fra loro: all'auditorium Don Bosco di Cascina del Sole l'11 marzo si esibirà il pianista newyorchese George Calbes (che ha collaborato con giganti del calibro di Sonny Rollins); il 25 allo Splendor Area M orchestra farà un omaggio all'ex Beatles George Harrison, mentre il 4 aprire la chiusura sarà a Cascina del Sole con un tributo a Jimi Hendrix senza chitarra a firma del quartetto guidato da Boris Savoldelli.