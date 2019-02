Bocciati 439 aspiranti tecnici radiologi

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - L'obiettivo era assumere tecnici di radiologia a tempo indeterminato, attraverso un concorso pubblico. Ma dei 439 candidati, che il 4 febbraio scorso si sono presentati per sostenere in un'unica sessione sia la prova scritta che la prova pratica, nessuno ha ottenuto un punteggio sufficiente per arrivare a sostenere anche la prova orale ed entrare nella graduatoria valevole per l'assunzione. E' accaduto al Policlinico di Milano, che per la selezione (visto l'alto numero degli iscritti al concorso, oltre 760) si era affidato ad un'azienda specializzata per il supporto nella selezione del personale.

Ora l'obiettivo dell'ospedale - spiega il Policlinico - è quello di bandire in tempi brevi un nuovo concorso per le stesse posizioni professionali: con la speranza di poter portare i candidati migliori nella squadra del Policlinico.