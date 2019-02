Findomestic, in Lombardia più auto usate

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - In Lombardia nel 2018 sono cresciute le vendite delle auto usate e dei mobili con le famiglie che hanno speso in beni durevoli 12 miliardi e 295 milioni. Il quadro della spesa per i beni durevoli in Lombardia nel 2018 viene tracciato dall'Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia e presentato a Milano.

Nel comparto 'veicoli' crescono le auto usate (+3,6%) e le moto (+6%) ma calano le auto nuove (-2,8%), nel comparto 'casa' l'unico dato positivo riguarda i mobili (+1,8%) mentre risultano in flessione elettrodomestici (-1,6%), elettronica di consumo (-3,8%) e information technology (-1,8%).

"Le famiglie lombarde - afferma il responsabile dell'Osservatorio Findomestic Claudio Bardazzi - hanno speso in durevoli 12 miliardi e 295 milioni, ovvero lo 0,5% in più rispetto al 2017, con una crescita inferiore alla media italiana (0,8%)".