83mln per disabili e anziani gravi

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - La Giunta regionale della Lombardia ha deliberato il programma operativo che prevede oltre 83 milioni di euro per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e agli anziani non autosufficienti. Quasi 71 milioni di euro provengono dal Fondo nazionale per le non autosufficienze, mentre 12,6 milioni sono stati aggiunti dalla Regione Lombardia e suddivisi in due misure.

"Di queste due misure l'anno scorso hanno beneficiato complessivamente poco più di 17mila cittadini lombardi - spiega l'assessore regionale alle Politiche Sociali Stefano Bolognini - di cui 6.635 disabili gravissimi, un dato stimato in aumento almeno del 10% anche per questa annualità". Tra le novità del programma operativo c'è la sperimentazione di un nuovo percorso per i casi di particolare intensità che necessitano di assistenza e monitoraggio continui, come i pazienti ventiloassistiti o con nutrizione parenterale.