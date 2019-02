Sala, con Mahmood vinto Italia e Milano

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è congratulato con il vincitore del Festival di Sanremo, il rapper Mahmood, cresciuto nel quartiere periferico del Gratosoglio. "Con te ha vinto Gratosoglio, Milano e l'Italia - ha scritto in un tweet Sala -. Ti aspetto a Palazzo Marino per congratularmi di persona". "Obiettivamente è anche un bellissimo esempio di integrazione, sono molto contento, lo cercherò in questi giorni", ha aggiunto il sindaco dopo l'inaugurazione della Borsa Internazionale del Turismo.