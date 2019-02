Short track: cdm, Valcepina vince 500 m

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - La scorsa settimana a Dresda, in Germania, stavolta al PalaTazzoli di Torino: Martina Valcepina fa il bis conquistando un'altra vittoria sui 500 metri nella prova di coppa del mondo di short track. La valtellinese delle Fiamme Gialle classe '92 si è imposta in 43"942 davanti alla polacca Maliszewska e alla canadese Boutin, centrando il secondo successo assoluto in carriera in Coppa del Mondo. E l'azzurra vola anche nella finale della staffetta con le compagne di nazionale Cecilia Maffei, Lucia Peretti ed Arianna Sighel (Sporting Club Pergine). Stesso percorso anche per la squadra maschile. "Sono felicissima per questa vittoria sui 500 perché è davvero sudata - le parole di Valcepina -: gestire tre false partenze è stata la parte più difficile. Domani spero di ripetermi anche in staffetta dove ci giochiamo qualcosa di importante".