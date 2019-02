Sherlock Holmes torna 'senza' Watson

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Sherlock Holmes è tornato, e lo ha fatto per mano di uno dei massimi esperti della figura del leggendario investigatore creato da Arthur Conan Doyle, Enrico Solito, che, parola sua, spiega che tra i tanti miti da sfatare ci sarebbe la frase "Elementare Watson". Parola del grande esperto sherlockiano, di cui in edicola e in ebook è uscita l'opera omnia degli apocrifi con 2 romanzi e 30 racconti. Nel mondo degli appassionati di Sherlock Holmes Enrico Solito è noto non solo come uno dei massimi esperti internazionali, ma anche come uno dei più prolifici e validi autori nella prosecuzione fedele delle avventure dell'eroe del giallo. "In ogni volume, a puntate, vengono ovviamente rivelati tutti i segreti dell'investigatore più famoso di sempre - spiegano gli editori - in una dettagliatissima enciclopedia scritta da Solito e da Stefano Guerra dove si racconta ciò che c'è di reale e non in Holmes come, appunto 'elementare Watson' che non sarebbe mai stato pronunciato".