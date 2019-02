(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Nomination del museo Pirelli HangarBicocca ai Global Fine Art Awards 2018, in programma a New York il 12 marzo prossimo, per la mostra 'Lucio Fontana: Ambienti/Environments'. La mostra - a cura di Marina Pugliese, Barbara Ferriani e Vicente Todolí - è rimasta aperta al pubblico dal 21 settembre 2017 al 25 febbraio 2018 a Milano, in collaborazione con la Fondazione Lucio Fontana.

Martedì 12 febbraio, invece, sempre al Pirelli HangarBicocca verrà presentata la nuova mostra 'Giorgio Andreotta Calò - CittàdiMilano' che resterà aperta al pubblico fino al 21 luglio 2019. L'artista Giorgio Andreotta Calò, veneziano, ha rappresentato l'Italia alla 57/a Biennale di Venezia (2017). Le sue opere comprendono sculture, installazioni ambientali di larga scala e interventi spaziali che trasformano architetture o interi paesaggi.

In nomination ai Global Fine Art Awards 2018 anche Fondazione Prada con una collettiva sugli anni del fascismo: 'Post Zang Tumb Tuum - Art Life Politics: Italia 1918-1943'.