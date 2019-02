Giochi 2026: 15mila uomini per sicurezza

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Saranno 15 mila gli uomini delle forze dell'ordine in campo per garantire la sicurezza nei luoghi olimpici, se la candidatura di Milano e Cortina vincerà la sfida con Stoccolma per ospitare i Giochi invernali 2026. Lo ha sottolineato l'assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano, Roberta Guaineri, illustrando il dossier ai consiglieri riuniti a Palazzo Marino. "Il governo si è reso disponibile a garantire tutte le forze necessarie nei quattro cluster che ospiteranno le Olimpiadi, cioè Milano, la Valtellina, Cortina e Val di Fiemme. C'è un progetto che il ministero dell'Interno sta valutando che coinvolge 15 mila persone in termini di forze dell'ordine". Per quanto riguarda gli spettatori attesi i numeri illustrati parlano di circa 85mila persone nella giornata della cerimonia di apertura. Il picco di spettatori più alto atteso secondo le previsioni sarà di 130 mila persone nell'undicesima giornata di gare, in cui saranno assegnate otto medaglie.