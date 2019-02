Fontana, per migranti stravolti princìpi

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - "Si vogliono stravolgere alcuni dei principi base. Non va bene ma ne prendiamo atto": il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato in questo modo l'ipotesi di ricorsi al Tar da parte di alcuni sindaci contro il decreto Salvini e in particolare la parte che riguarda l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo.

"Sono dell'opinione che anche questi come gli altri siano infondati dal punto di vista giuridico - ha spiegato Fontana, che è avvocato - Politicamente è una strumentalizzazione che dà fastidio".