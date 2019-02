Attenti a errori in dieta ricca proteine

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Selezionare le proteine sbagliate, trascurare le proteine vegetali, mangiare troppe proteine, non bere abbastanza acqua, eliminare altri gruppi alimentari e non fare attività fisica: sono questi i sei errori comuni da evitare in una dieta ricca di proteine. E' quanto emerge da un focus pubblicato sul magazine online 'In a Bottle' (www.inabottle.it) sul rapporto tra acqua e corretta alimentazione.

Le cattive abitudini quando si passa a una dieta iper-proteica sono sottolineate dal dott. Josh Axe, co-fondatore di Ancient Nutrition. Fra queste il non bere abbastanza acqua è certamente uno dei comportamenti più negativi.

Le proteine contengono azoto il cui eccesso viene espulso dal corpo attraverso i liquidi, motivo per cui è importante aumentare l'assunzione di acqua. Non bisogna evitare tutti gli altri alimenti ed è infine consigliabile svolgere almeno 150 minuti di attività aerobica moderata o in alternativa 75 minuti di attività vigorosa ogni settimana.