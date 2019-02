Massive Attack a Milano festa trip-hop

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Un'ora e quaranta minuti di immagini sparse, bassi plumbei e voci eteree per celebrare i vent'anni più uno di un caposaldo del trip-hop: questo propongono i Massive Attack, che al Forum di Assago hanno fatto cantare migliaia di persone nella prima di tre tappe italiane del loro 'Mezzanine XX1 Tour'.

Le leggende del Bristol Sound hanno proposto per intero la tracklist di 'Mezzanine', album del 1998 nel quale alle influenze dub e hip-hop tipiche della loro musica si aggiunsero elementi rock e new wave. E il concerto vuole mettere in chiaro proprio le radici di quel disco, quelle che 21 anni fa venivano tradotte in sample e citazioni: al Forum, invece, con una band di sei elementi, Robert Del Naja e Gran Marshall hanno esposto chiaramente quei legami, eseguendo a loro modo alcune di quelle canzoni.

E mentre tensioni sociali e psicologiche si succedono sugli schermi, la musica ha trovato momenti di astrazione celestiale grazie anche alla partecipazione di Elizabeth Fraser, la voce dei Cocteau Twins.