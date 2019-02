Tentato omicidio nel Pavese, 4 arresti

(ANSA) - PAVIA, 6 FEB - Quattro uomini residenti a Confienza (Pavia) sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri per tentato omicidio in concorso. Sono stati identificati come gli autori di una spedizione punitiva avvenuta il 20 settembre scorso sempre nel piccolo paese della Lomellina: raggiunsero l'abitazione di un 49enne, Giuseppe Pedalino, che era agli arresti domiciliari per una vicenda di droga, e lo massacrarono a colpi di mazze da baseball. Avrebbero anche cercato di finirlo con un colpo di pistola, dovendo rinunciare perché intervenne la madre di uno dei quattro, sottrasse l'arma e li convisse a desistere. L'uomo, gravemente ferito, fu ricoverato in prognosi riservata.

All'operazione hanno partecipato 50 militari con l'ausilio di un elicottero e di due squadre di cinofili. Nelle perquisizioni sono state sequestrate tra l'altro una pistola detenuta illegalmente, circa 50 grammi di cocaina e 15 di marijuana.