In Lombardia cresce la povertà

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Sono oltre 180 mila le famiglie lombarde che si trovano in condizione di povertà assoluta. Si tratta di famiglie che hanno una spesa per i consumi inferiore a quella ritenuta necessaria per mantenere un livello di vita minimante accettabile. E' quanto emerge dal rapporto 2018 di Polis, che analizza la performance della Lombardia rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall'Agenda Onu 2030.

Sebbene dal 2014 al 2016 l'incidenza della povertà assoluta sia cresciuta dal 3% al 4,2%, la Lombardia è tuttavia tra le regioni italiane a minor diffusione del fenomeno, afferma lo studio, presentato oggi nella sede della Regione.

"A fronte di dati molto positivi per la nostra Regione in diversi ambiti quello relativo alla povertà, sebbene migliore rispetto alla situazione del Paese è ancora troppo alto" ha commentato il governatore lombardo Attilio Fontana. "Bisogna fare di tutto - ha aggiunto il presidente - per abbattere questo indicatore: stiamo andando nella direzione giusta e io credo che gli impegni da noi assunti per lanciare l'economia, lo sviluppo, la ricerca, l'innovazione, la formazione siano comparti che possono contribuire a creare posti di lavoro e ad abbattere la povertà".

In Lombardia il rischio povertà raddoppia quando in famiglia sono presenti minori e supera il 20% nel caso di famiglie straniere.