Bando Atm per 80 tram, primo Stadler

E' Stadler Rail Valencia S.A. l'azienda prima classificata nella gara per la fornitura di 80 tram indetta da Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi.

Sono state aperte le buste con le offerte e se il risultato sarà confermato dopo tutte le verifiche l'azienda spagnola si aggiudicherà la commessa. Il bando prevedeva la stipula di un accordo quadro della durata di 6 anni per la fornitura di 80 mezzi, di cui 50 per il servizio urbano e 30 per quello interurbano, per una base d'asta di 213 milioni di euro.

Il primo contratto applicativo sarà da 30 vetture.

Si tratta di mezzi che permettono di invertire la marcia, con lunghezza non superiore ai 26 metri, un pianale ribassato nella parte centrale per rendere più agevole salita e discesa, recupero di energia in frenatura e anche sistemi di videosorveglianza. I nuovi tram sono inoltre mezzi più silenziosi e hanno sistemi di sicurezza attivi e passivi come la resistenza agli urti ed un sistema anti collisione.