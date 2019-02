A Brera Caravaggio dialoga con Rembrandt

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - I due maestri della luce, Caravaggio e Rembrandt, si incontrano eccezionalmente alla Pinacoteca di Brera di Milano, attraverso due capolavori della storia dell'arte esposti per la prima volta insieme. Nell'ottava puntata dei "Dialoghi" fra capolavori voluti dal direttore James Bradburne, si confronteranno infatti la 'Cena in Emmaus' di Caravaggio, una delle sue tele più importanti custodita a Brera (e appena rientrata da un prestito al Musée Jaquemart-André di Parigi), e il Cristo che Rembrandt dipinse nella sua 'Cena dei pellegrini di Emmaus' a soli 23 anni a Leyda, paese protestante dove era proibito dipingere il volto di Gesù.

Per tre settimane, da oggi al 24 febbraio, i visitatori potranno mettere a confronto l'opera di Caravaggio e quella del pittore fiammingo arrivata in prestito dal museo parigino.