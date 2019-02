Spalletti, momento non così catastrofico

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - "È un momento particolare ma non così catastrofico. Critiche esagerate? Non lo so, magari lo sapete voi. Da qui a dire che è tutto da buttare via...". Così il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della gara col Bologna. "Non vedo tanta differenza tra quel che stiamo facendo e quel che avremmo dovuto fare, vedo solo differenza su come veniamo trattati - ha proseguito -. Vero, dobbiamo fare di più e migliorare ma la squadra se la sta giocando, anche con la Lazio ce la siamo giocata fino in fondo".