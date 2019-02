Sala e Albanese volontari a mensa OSF

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Due volontari d'eccezione hanno servito il pranzo ai più bisognosi alla mensa dell'Opera San Francesco a Milano: il sindaco Giuseppe Sala e l'attore Antonio Albanese. I due hanno indossato il grembiule rosso dei volontari e hanno servito i pasti agli uomini e alle donne, italiani e stranieri, che ogni giorno frequentano la mensa di Opera San Francesco, una realtà del sociale milanese che offre fino a 2.500 pasti al giorno. Sala ha sottolineato come "sostenere concretamente Opera San Francesco significa rendere un importante servizio alla città".

L'iniziativa a cui hanno partecipato Albanese e il sindaco, accompagnato dal consigliere comunale Marco Fumagalli, si chiama 'Volontariato all'Opera per un giorno' ed è nata per celebrare i 60 anni di Opera San Francesco. "I 60 anni sono un momento importante per noi, non per celebrarci, ma per aprire sempre di più le nostre porte al pubblico, ai cittadini, e non solo agli utenti", ha detto padre Maurizio Annoni, presidente di Opera San Francesco.