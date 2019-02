Rissa tra ecuadoriani, 7 arrestati

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Sette ecuadoriani - sei uomini e una donna tra i 25 e 31 anni e alcuni con precedenti per danneggiamento e spaccio - sono stati arrestati dalla polizia per una rissa scoppiata attorno alle 7 davanti a una paninoteca a Milano, in via Chiese. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, si sarebbero affrontati due distinti gruppi di ecuadoriani per un totale di almeno 15 persone.

Al momento si esclude che sia un episodio legato alle gang di latinos, la lite sarebbe nata al termine di una serata con abuso di alcol. La situazione è degenerata quando uno dei sudamericani ha colpito, per motivi non ancora chiari, un connazionale con una bottiglia di vetro. A quel punto è scoppiata la rissa che ha reso necessario l'intervento di 5 Volanti. I poliziotti hanno impiegato circa 30 minuti per riportare la calma e uno di loro è stato medicato per alcuni graffi al volto. Portati in ospedale anche due ecuadoriani con il volto tumefatto. Le loro condizioni non sono giudicate gravi.