Gattuso, Milan più forte dopo il mercato

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Dopo il mercato di gennaio "il Milan è più forte". Non ha dubbi Rino Gattuso, che è confortato anche dal fatto che "rientreranno giocatori come Biglia e Caldara, mai avuti per 3-4 mesi", punta ad arrivare in primavera ancora in lotta per la zona Champions: "Dobbiamo continuare a lavorare con professionalità, chi ha il muso lungo perché non gioca da protagonista deve pensare alla squadra. Se ragioniamo tutti nella stessa direzione possiamo fare qualcosa di importante".