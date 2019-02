Arpa, 'neve fresca pericolo valanghe'

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 2 FEB - "C'è neve fresca e neve ventata. Su molti pendii ripidi a tutte le esposizioni, in particolare in canali, avvallamenti, nonché sui versanti sottovento, il distacco di valanghe a lastroni, di grandi dimensioni, sarà probabile già con debole sovraccarico".

È quanto spiegano, nell'ultimo bollettino diffuso oggi dal Centro regionale di Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio), gli esperti che avvertono che "con debole sovraccarico", quindi anche con il passaggio di un singolo sci-alpinista, può staccarsi una valanga di notevoli dimensioni sull'arco alpino lombardo. Assolutamente vietato, dunque, lo sci fuoripista: troppi i rischi. "Il pericolo valanghe è di grado 4 forte", mettono in guardia i tecnici rilevatori di Arpa Lombardia. "Nelle ultime 24 ore - si legge ancora nel bollettino - si sono registrati apporti di 50-80 centimetri di neve fresca attorno ai 2000 metri di quota. L'attività valanghiva spontanea può interessare localmente le infrastrutture più esposte"