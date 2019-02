Medici Anaao: 'Situazione insostenibile'

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - I 104 Pronto soccorso accreditati in regione sono sovraffollati, anche a causa dei picchi influenzali, ma il "potenziamento del personale medico", "nonostante i proclami dell'assessore Gallera", è "sostanzialmente inesistente". Lo scrive in una nota Stefano Magnone, segretario regionale di Anaao-Assomed Lombardia, sottolineando che "i dirigenti medici e sanitari pubblici lombardi non possono che denunciare lo stato di estrema difficoltà in cui si trovano a lavorare ormai da anni".

Magnone ricorda inoltre come "la rete ospedaliera lombarda sia anacronistica, insostenibile e inefficiente". A questo - sottolinea l'associazione citando l'esempio di Varzi (Pavia) - "si aggiunga il fatto che mantenere aperti centri con affluenza molto bassa costituisce un grave elemento di insicurezza per i pazienti e per gli stessi professionisti sanitari".