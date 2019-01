Coppa Italia: Atalanta-Juventus 3-0

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - L'Atalanta è in semifinale di Coppa Italia. Nei quarti, gli orobici hanno battuto la Juventus, detentrice del trofeo, per 3-0. Prossimo avversario dei bergamaschi in semifinale sarà la Fiorentina (con partite di andate e ritorno). Hanno deciso i gol di Castagne (37' pt) e Zapata (39' pt e 41' st).