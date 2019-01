Baby Gang:'antisociali' 17 minori a Como

Diciassette misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti minorenni (di età compresa tra i 14 e 17 anni), tutti indagati nell'ambito di un procedimento denominato "Baby gang di Como". E' questo l'esito di una indagine che ha individuato una banda di adolescenti dediti a "condotte antisociali" che stava prendendo piede nella città lariana. Lo ha comunicato La Procura della Repubblica di Como.

"In particolare, è stata disposta l'applicazione della custodia in carcere per 5 minorenni, del collocamento in comunità per altri 7 minorenni ed infine della permanenza in casa per ulteriori 5 - si legge in una nota - All'esito di una articolata attività investigativa coordinata da questo Ufficio, la Squadra Mobile della Questura di Como e la Compagnia Carabinieri di Como hanno eseguito, in data odierna, un'ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Milano che, accogliendo integralmente le richieste di questa Procura, ha disposto l'applicazione".



"Il rischio che per qualcuno di questi ragazzi l'arresto diventi una medaglia da vantare c'è". Lo ha detto il tenente colonnello Andrea Ilari, comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Como. "Il difficile viene ora - ha aggiunto - con il percorso verso la rieducazione". "Ci ha stupito l'assenza delle famiglie, il loro stupore, se non l'atteggiamento assolutorio - ha detto il questore di Como, Giuseppe De Angelis - Stiamo illustrando una buona operazione di polizia, ma non è bello che siano le forze dell'ordine a dover intervenire in situazioni del genere. Ci ha infatti preoccupato l'escalation dei reati commessi ma soprattutto l'assenza di percezione del reato in questi ragazzi, oltre che l'assenza delle famiglie". Tanto che in alcuni casi è stata anche temporaneamente tolta la patria potestà. Sono 17 i provvedimenti restrittivi ai danni di quattro ragazzi di 14 anni, cinque di 15, quattro di 16, due di 17 e due nel frattempo diventati maggiorenni.