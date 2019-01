Trasporti: Buffagni, Lombardia e Milano trovino un accordo

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "I soldi per M5 noi li abbiamo messi, abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a farla, Regione e Comune lavorino nell'interesse dei cittadini". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari Regionali e Autonomie Stefano Buffagni, a margine di un evento a Milano sulla Giornata della Memoria. "I soldi sono stati stanziati per gli enti territoriali, dopodiché - ha ripetuto l'esponente dei Cinque Stelle - è il caso che Regione e Comune si parlino invece di litigare e trovino una soluzione per non aumentare il biglietto ai cittadini e fare le opere, visto che quelle che servono noi le vogliamo fare assolutamente". (ANSA).