Scontro Sala-Fontana su aumenti Atm

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Prosegue lo scontro fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Lombardia Attilio Fontana, sull'aumento del biglietto dei mezzi pubblici che il Comune vorrebbe fare in primavera e a cui la Regione è contraria. "La mia impressione - ha detto il sindaco a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario - è che la Regione si stia nascondendo un po' dietro una finta attenzione ai cittadini. In realtà mi sembra tutta una questione di posizionamento politico e di conflitto politico". "Abbiamo dei condizionamenti che derivano dagli interessi dei cittadini - gli ha risposto allo stesso evento Fontana -, è inutile che il sindaco Sala cerchi di sbarazzarsene facendo delle affermazioni generiche". "Mi sembra che il sindaco Sala non sia molto tranquillo in questo periodo - ha proseguito - anche perché non mi sembra che sia stato detto di no in assoluto".