Calenda, no al solo allargamento del Pd

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "Non so se il Partito democratico, che oggi dice di essere convinto, lo è davvero fino in fondo, ma gli voglio dire che non farò da paravento per un'operazione di allargamento del Pd". Lo ha sottolineato Carlo Calenda al congresso di +Europa, parlando dell'adesione del Partito democratico al suo manifesto 'Siamo europei'. "Se non succederà, forse le nostre strade si incontreranno in modo diverso", ha aggiunto.

Quanto al Manifesto da lui lanciato,'Siamo europei', per una lista unica di forze civiche e politiche in vista delle europee, punta ad arrivare "alla fine della prossima settimana" a 200-250 mila iscritti. "E da lì - ha aggiunto - iniziare una mobilitazione sul territorio per farlo crescere ulteriormente".