Higuain "Un sogno giocare in Premier"

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Giocare in Premier è una opportunità che non potevo perdere": si presenta così Gonzalo Higuain, neo attaccante del Chelsea, nell'intervista al sito del club londinese. A convincerlo del trasferimento ha giocato un ruolo fondamentale il suo ex tecnico, Maurizio Sarri, "l'allenatore che, nella mia carriera, è riuscito a prendere il meglio da me come giocatore. Quell'anno insieme è stato fantastico e in gran parte è stato grazie a lui, quindi venire a lavorare di nuovo con lui è stato molto importante per me. Voglio tornare a quel livello. Ho sempre desiderato giocare in Premier ma fino ad ora non si è presentata un'opportunità così concreta, quindi è qualcosa che non mi sarei mai perso. È una grande sfida venire a giocare in Premier. Il Chelsea è una squadra meravigliosa, una squadra che ha sempre avuto grandi giocatori, quindi è un vero sogno per me venire a giocare in questo campionato".