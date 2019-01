Higuain al Chelsea, manca solo la firma

(ANSA) - LONDRA, 23 GEN - Manca ormai solo l'ufficialità per il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea dopo che l'argentino ha superato con successo le visite mediche di routine. E' atteso ormai a minuti l'annuncio del Chelsea che spera di poter utilizzare l'ex centravanti del Milan già domani sera in occasione della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham. Secondo le indiscrezioni trapelate da Cobham, il centro sportivo dei Blues, Higuain ha già posto la sua firma sul contratto del Chelsea che la deve registrarlo con la federazione in tempo per l'impegno di domani sera.