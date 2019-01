Furto in casa Pisapia, non c'era allarme

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Non era inserito l'allarme in casa dell'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, una dimenticanza ammessa dai proprietari di casa alla polizia che ha agevolato il lavoro dei ladri che hanno svaligiato l'appartamento nella notte tra sabato e domenica.

La porta d'ingresso al quinto piano è stata forzata con la tecnica del "bumping", ovvero è stato fatto saltare il nottolino con un colpo di martello a una chiave inserita nella serratura.

Una volta all'interno hanno aperto la cassaforte portando via preziosi e contanti il cui valore non è stato accertato con sicurezza perché - secondo quanto riferito dalla polizia - non è stato fornito un inventario. Una prima stima valuta il bottino in alcune centinaia di migliaia di euro.

Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere della zona, non ci sono ancora piste ma dalla modalità si ipotizza che possa trattarsi di una banda di ladri dell'est Europa. Non è certo, inoltre, che fossero a conoscenza dell'identità dei proprietari.