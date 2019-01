Cenerentola on Ice elettrizza Milano

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Danza e pattinaggio vanno a braccetto ed esplodono in acrobazie, viste finora soltanto nelle arene olimpiche o del tutto inedite, sul palcoscenico ghiacciato del Teatro degli Arcimboldi, dove è approdata 'Cenerentola on Ice' per rimarci fino al 27 gennaio. Il cast della terza produzione della compagnia The Imperial Ice Stars non a caso è composto da un cast di 24 campioni olimpici, mondiali ed europei e talenti del pattinaggio russo, capace di mettere in scena uno spettacolo elettrizzante per i ragazzi e per gli adulti. Nella versione sulla pista di ghiaccio Cenerentola è un'umile ballerina di fila che, spinta sotto i riflettori, affascina con la sua danza lo scapolo più ambito della città siberiana dove è ambientato lo spettacolo. Dopo aver incantato spettatori in tutto il mondo dall' Australia al Regno Unito, dal Giappone al Sud Africa, 'Cenerentola on Ice' ha la potenza e la poesia per vincere anche a Milano, complici le temperature gelide di questi giorni.